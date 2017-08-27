Olcay Şahan'dan Aykut Kocaman'a...

Trabzonspor'un yıldızı Olcay Şahan, Göztepe maçının ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Trabzon maçı sonrası “Rakibin 2 haftayı kırmızı görmeden geçirmesi ilginç. Bu kadar faul. 43 dakika top oyunda kalmış” diyen Fenerbahçe’nin hocası Aykut Kocaman’a göndermelerde bulunan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

“Karşılaşmayı değerlendirmeye gerek yok. Her şey çok belli. Bizim 50. yılımız, hakemlere saygı duyuyoruz. Ama onların da bize saygısı olmalı. Bazı insanlar boş boş konuşuyor ‘Trabzon sert oynuyor’ diye. Baskı yapılıyor diye hakemler bizi katletmeyecek. Biz Trabzonsporuz, hakemlerin bizi doğramasına izin vermeyiz, bu kulüp izin vermez.”