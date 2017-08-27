Sabri Sarıoğlu Trabzonspor maçına damga vurdu

Galatasaray kariyerini noktalayıp Göztepe’ye giden Sabri Sarıoğlu, Trabzonspor karşısında harika bir 90 dakika çıkardı.

Ceza alanı içine tehlikeli ortalar kesen Sarıoğlu’nun 67’de kullandığı frikiği Onur güçlükle savuştururken, dönen topu tamamlayan Jahovic galibiyet golünü attı.

Sabri, 90+4’te de çizgiden top çıkarıp 3 puanda başrol oynadı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Sabri, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Galatasaray'dan’dan eski takım kaptanı Bülent Korkmaz’ın “Değişim sana yaradı mı?” sorusuna yanıt verdi.

Tecrübeli oyuncu, “Mental olarak bir şey kaybetmedim. Hala ilk günkü gibi çalışıyorum. 17 yaşımda A takıma çıktığımda onu örnek alarak futbol hayatımı sürdürdüm. Kendimi hep hazır tutuyorum” dedi.