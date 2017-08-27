ÖNE ÇIKANLAR
Sabri Sarıoğlu
FUTBOL

Sabri Sarıoğlu Trabzonspor maçına damga vurdu

Sabri Sarıoğlu coştu!

Göztepe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçta Sabri Sarıoğlu, harika bir 90 dakika sergiledi

27 Ağustos 2017 Pazar, 10:04:23 Güncelleme: 10:06:54

Galatasaray kariyerini noktalayıp Göztepe’ye giden Sabri Sarıoğlu, Trabzonspor karşısında harika bir 90 dakika çıkardı.

Ceza alanı içine tehlikeli ortalar kesen Sarıoğlu’nun 67’de kullandığı frikiği Onur güçlükle savuştururken, dönen topu tamamlayan Jahovic galibiyet golünü attı.

Sabri, 90+4’te de çizgiden top çıkarıp 3 puanda başrol oynadı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Sabri, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Galatasaray'dan’dan eski takım kaptanı Bülent Korkmaz’ın “Değişim sana yaradı mı?” sorusuna yanıt verdi.

Tecrübeli oyuncu, “Mental olarak bir şey kaybetmedim. Hala ilk günkü gibi çalışıyorum. 17 yaşımda A takıma çıktığımda onu örnek alarak futbol hayatımı sürdürdüm. Kendimi hep hazır tutuyorum” dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER