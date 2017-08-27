FUTBOL
Galatasaray'da değişimin sırrı - GS haberleri
Galatasaray'da değişimin sırrı
27 Ağustos 2017 Pazar, 11:20:43 | Güncelleme: 11:47:14
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Galatasaray'da eleştirilerin odak noktasını oluşturan Tudor kulağını kapattı, işine baktı. Ağır idmanlara alışan ve uyum sürecini atlatan yabancılar patlama yaptı. Başta Tolga olmak üzere eskilerin performansı da tavana çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre; 7 maddede değişimin sırrı:
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1- Tudor’un yoğun yüklemeleri ve yenilerin adaptasyon süreci Östersunds önünde kötü futbolu doğurdu. Oyuncular tempoya alıştı, koşu mesafeleri arttı.
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2- Özellikle orta sahaya Ndiaye ve Fernando’nun katılımı Aslan’ı şaha kaldırdı. Omurga iyi olunca makina işlemeye başladı, pas bağlantıları oluştu.
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3- Östersunds faciası sonrası Tudor eleştirilere kulağını tıkadı, bildiği yoldan şaşmadı. Hiç frene basmadı. Oyuncularına “Siz de işinize bakın, çalışın” dedi.
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4- Hazırlık ve Östersunds maçlarında pas alamamaktan şikayet eden Gomis, ‘0’ çekmişti. Alışma sürecini atlatınca şanssızlığını kırdı, 4 gol, 2 asistle yıldızlaştı.
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5- Galatasaray'ın diğer büyük şansı; yenilerin, eskilerin performansını artırması oldu. Tolga Ciğerci fantastik bir başlangıç yapıp 4 gole ulaştı. Linnes bile toparladı.
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6- Sevilla’dan alınan sağ bek Mariano ve aynı kanattaki Rodrigues’in aynı dili konuşmaları bu kanada işlerlik kazandırdı.
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7- Aslan’ın en büyük zaafı yan toplardan yenilen gollerdi... Serdar’ın sakatlıklardan kurtulup takıma monte olması ilaç gibi geldi. Maicon ve Serdar defansın göbeğini kapattı.
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KALBİYLE OYNUYOR
Bafetimbi Gomis şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu. İdmanlarda en çalışkan futbolcuların başında gelen 32 yaşındaki yıldız, Florya’da da sempatik ve yardımsever davranışlarıyla takdir topluyor.
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Kendisi için değil, takım için mücadele eden Fransız forvet, Sivasspor maçındaki golü sonrası tribünlere kendisine penaltı jesti yapan Selçuk’u işaret edip kaptanı alkışlatmıştı.
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Lider kişiliğiyle öne çıkan ve arkadaşlarını ateşleyen Gomis lige damgasını vurdu. Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle geçmişte bayılma problemleri yaşayan Gomis, sadece ayaklarıyla değil, kalbiyle de futbol oynadığını ilk üç haftada herkese gösterdi.
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TOLGA'DAN MUTLUSU YOK
Galatasaray’da ligin ilk üç haftasında attığı 4 golle takımının kazandığı galibiyetlerde başrolü oynayan Tolga Ciğerci, hem bu başarısının hem de Ay-Yıldızlı takıma yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.
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Hocasının “Çalıştığım en iyi profesyonellerden biri. Futbolla yaşıyor” sözleriyle sevinci katlanan genç gurbetçinin, “Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Umarım bu böyle devam eder. Yeniden Milli Takım’a seçilmek büyük bir onur. Bu başarımı Milli Takım’a da taşımak istiyorum” diye konuştu.
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Tolga’nın, başkan Dursun Özbek tarafından da Sivas maçı sonrasında özel olarak tebrik edildiği öğrenildi.