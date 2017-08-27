Galatasaray'da değişimin sırrı - GS haberleri

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Hocasının “Çalıştığım en iyi profesyonellerden biri. Futbolla yaşıyor” sözleriyle sevinci katlanan genç gurbetçinin, “Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Umarım bu böyle devam eder. Yeniden Milli Takım’a seçilmek büyük bir onur. Bu başarımı Milli Takım’a da taşımak istiyorum” diye konuştu.