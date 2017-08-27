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Galatasaray'da değişimin sırrı - GS haberleri

Galatasaray'da değişimin sırrı

27 Ağustos 2017 Pazar, 11:20:43

  • 1 Galatasaray'da değişimin sırrı
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    Galatasaray'da eleştirilerin odak noktasını oluşturan Tudor kulağını kapattı, işine baktı. Ağır idmanlara alışan ve uyum sürecini atlatan yabancılar patlama yaptı. Başta Tolga olmak üzere eskilerin performansı da tavana çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre; 7 maddede değişimin sırrı:

  • 2 Galatasaray'da değişimin sırrı
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    1- Tudor’un yoğun yüklemeleri ve yenilerin adaptasyon süreci Östersunds önünde kötü futbolu doğurdu. Oyuncular tempoya alıştı, koşu mesafeleri arttı.

  • 3 Galatasaray'da değişimin sırrı
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    2- Özellikle orta sahaya Ndiaye ve Fernando’nun katılımı Aslan’ı şaha kaldırdı. Omurga iyi olunca makina işlemeye başladı, pas bağlantıları oluştu.

     

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  • 4 Galatasaray'da değişimin sırrı
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    3- Östersunds faciası sonrası Tudor eleştirilere kulağını tıkadı, bildiği yoldan şaşmadı. Hiç frene basmadı. Oyuncularına “Siz de işinize bakın, çalışın” dedi.

  • 5 Galatasaray'da değişimin sırrı
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    4- Hazırlık ve Östersunds maçlarında pas alamamaktan şikayet eden Gomis, ‘0’ çekmişti. Alışma sürecini atlatınca şanssızlığını kırdı, 4 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

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