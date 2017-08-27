Tudor ve Gomis geriliminin perde arkası

Çıktığı 3 lig maçında 4 gol atan Befetimbi Gomis, Sivasspor karşılaşmasında 87. dakikada oyundan alınanca hocasına tavır almıştı. Tudor ile Gomis arasında ufak bir gerilim yaşanırken, kısa süreli kriz soyunma odasına tatlıya bağlandı.

Fanatik'te yer alan haber şöyle: Oyuncusuyla yaklaşık 10 dakika birebir görüşme gerçekleştiren Tudor’un, “Çok mücadele ettin, seni alkışlatmak için kenara aldım” dediği öğrenildi. Gomis ise “Atabildiğim kadar gol atmayı hedefliyorum. Son ana kadar bunu kovalamak istiyorum” cevabını verdi. Her şeye rağmen Gomis yanlış bir harekette bulunduğunu da kabul etti.

"O İYİ BİR HOCA"

Sivas maçında 6 kez ofsayta düşen Gomis bu konuda da “Gol atma hırsımdan dolayı bazen yerimi kaybedebiliyorum. Bu duruma sonraki maçlarda daha dikkat edeceğim” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan maçın ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fransız forvet, “Tudor çok iyi bir hoca. Önemli bir teknik direktöre sahibiz” yorumunda bulunmuştu.