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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri - Arda Turan ve Asamoah transferinde son durum!

Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos 2017)

27 Ağustos 2017 Pazar, 12:58:26

  • 1 Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Yeni sezona fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray'da yönetim, transferin son hamlesini Juventuslu sol bek Asamoah’ı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanıyor. 

  • 2 Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Ganalı yıldız için İtalyan kulübü ile son pazarlıkları yapan Sarı-Kırmızılılar, bayrama girilirken taraftarına beklenen müjdeyi vermeyi planlıyor. 

  • 3 Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Asamoah’la 4 yıl için 10 milyon Euro’luk garanti ücret konusunda anlaşan Galatasaray, Juventus’un inadını kırmaya çalışıyor.

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  • 4 Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    28 yaşındaki yıldızın ayrılmak istemesiyle eli güçlenen Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Juventus’u 4 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor.

  • 5 Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
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    Asamoah’ın transferinin kısa sürede bitirilmesi ve tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 dakika önce
    ASAMOAH GELSİN AMA ARDA GELMESİN.
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