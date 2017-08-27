FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri - Arda Turan ve Asamoah transferinde son durum!
Galatasaray transfer haberleri (27 Ağustos 2017)
27 Ağustos 2017 Pazar, 12:58:26 | Güncelleme: 13:01:48
-
1
1
|
10
Yeni sezona fırtına gibi başlangıç yapan Galatasaray'da yönetim, transferin son hamlesini Juventuslu sol bek Asamoah’ı renklerine bağlayarak yapmaya hazırlanıyor.
-
2
2
|
10
Ganalı yıldız için İtalyan kulübü ile son pazarlıkları yapan Sarı-Kırmızılılar, bayrama girilirken taraftarına beklenen müjdeyi vermeyi planlıyor.
-
3
3
|
10
Asamoah’la 4 yıl için 10 milyon Euro’luk garanti ücret konusunda anlaşan Galatasaray, Juventus’un inadını kırmaya çalışıyor.
-
4
4
|
10
28 yaşındaki yıldızın ayrılmak istemesiyle eli güçlenen Sarı-Kırmızılılar, kapıyı 8 milyon Euro’dan açan Juventus’u 4 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor.
-
5
5
|
10
Asamoah’ın transferinin kısa sürede bitirilmesi ve tecrübeli oyuncunun kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
-
6
6
|
10
Öte yandan Fanatik'in haberine göre; sadece Asamoah değil Arda Turan da Aslan olmaya çok yakın.
-
7
7
|
10
Cimbom, Arda'yı 1 sezon oynatmak konusunda ısrarcı ve eski kaptanıyla anlaştı.
-
8
8
|
10
Barcelona cephesinde yaşanan gelişmeler de Galatasaray’ın iştahını kabartıyor.
-
9
9
|
10
Paulinho ve son olarak Dembele’yi alan Katalan ekibinde, Arda’nın forma şansı kalmadı.
-
10
10
|
10
İspanyol gazeteler, milli yıldızın kesin olarak takımdan gönderileceğini belirtirken, başarılı futbolcunun en ciddi talibi Cim Bom. Yönetim, milli arada bu transfere de nokta koymak istiyor.