Başakşehir - Konyaspor canlı izle - Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında temsil edecek iki takımın karşı karşıya geldiği müsabaka Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Son lig maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak lig yarışındaki iddiasını ortaya koymak istiyor.
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Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta da forma giyemiyor.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR
STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.45
YAYIN: beIN Sports 2
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali, Ömer Ali, Musa, Fofana, Milosevic
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
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