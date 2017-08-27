Başakşehir - Konyaspor canlı izle - Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.

Türkiye'yi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında temsil edecek iki takımın karşı karşıya geldiği müsabaka Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Son lig maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, sahasında kazanarak lig yarışındaki iddiasını ortaya koymak istiyor.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Medipol Başakşehir'de, Atiker Konyaspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta da forma giyemiyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.45

YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali, Ömer Ali, Musa, Fofana, Milosevic

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Başakşehir - Konyaspor canlı izle

başakşehir

konyaspor