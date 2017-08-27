Akhisar - Kasımpaşa maçı canlı izle

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşıyor.

Kasımpaşa, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlik alarak 4 puan toplayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf olabilmek için sahada... Lacivert-beyazlılar, ilk hafta Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti, ikinci hafta evinde Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı.

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AKHİSAR BELEDİYESPOR - KASIMPAŞA: 0-0

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 3

SAKATLAR: Etoundi, Koita (Kasımpaşa)

AKHİSAR: Lukac, Ömer, Mustafa, Lopes, Caner, Sissoko, Mineiro, Barbosa, Olcan, Soner, Henrique

YEDEKLER: Fatih, Kadir, Orhan, Alperen, Aykut, Eray, Onur, Muğdat, Hora, Larsson

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

KASIMPAŞA: Ramazan, Veigneau, Popov, Ben Youssef, Veysel, Neumayr, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Murillo, Adem

YEDEKLER: Eray, Mert, Burak, Mensah, Abdullah, Hasan, Ahmed, Rangel, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Akhisar Belediyespor, teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde evinde geçen sezondan bu yana oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Lige iyi başlamanın kendilerine güven verdiğini söyleyen Okan Buruk, "Geçen sezondan devam eden bir oyunumuz var. Ligin ilk haftasından itibaren sahaya bu futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz ve kazanmak için her şeyi yapıyoruz. Güçlü bir rakip olan Kasımpaşa'yı da yenmek istiyoruz" dedi.

Akhisar - Kasımpaşa