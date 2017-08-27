Gençlerbirliği - Fenerbahçe canlı izle - Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı yayını

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.

Süper Lig'in ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenerek milli takım arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor. Oynadığı son 14 resmi maçta da gol yiyen sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında bu kötü istatistiğini de sonlandırmak için mücadele edecek.

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GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

STAT: 19 Mayıs

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Scekic (Gençlerbirliği) / Van Persie, Fernandao, Mehmet Ekici, Alper Potuk (Fenerbahçe)

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

West Bromwich Albion'a transfer olması beklenen Josef de Souza ilk 11'de yok.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

GENÇLER'DE İKİ KADRO DIŞI Başkent ekibinde teknik direktör Ümit Özat, takımda istenileni veremeyen iki oyuncuyla ilgili olarak radikal bir karar verdi. Fenerbahçe maçı öncesinde Brezilyalı Bady ve Rumen Cosmin Matei’yi kadro dışı bıraktı.

89. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla ligde 89. kez karşı karşıya geliyor. Lig tarihinde bugüne dek 88 kez karşılaşan iki ekipten, sarı-lacivertliler 44, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı. Taraflar arasında zorlu mücadelelere sahne olan maçların 29'unda ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı 153 gole, Gençlerbirliği 91 golle karşılık verdi. Geçen sezonki müsabakaları Fenerbahçe, İstanbul'da 3-0, Ankara'da da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe son 33 maçta sadece 3 kez yenildi Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 33 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 24'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 14, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 53 golüne, Fenerbahçe 51 golle yanıt verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe canlı izle

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