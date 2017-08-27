Beşiktaş'ta Pedro Franco, Alexander Milosevic, Denys Boyko ve Aras Özbiliz kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istemediği Pedro Franco, Milosevic, Denys Boyko ve Aras Özbiliz U21 takımına gönderildi.

DHA'nın haberine göre; takım kadrosunun çok şişkin olması ve antrenmanların 32 futbolcu ile yapılması yüzünden kendilerine kulüp bulması istenen dört oyuncu teknik heyetin kararı ile U21 takımına gönderildi.

Franco, Milosevic, Boyko ve Aras için gelen teklifleri değerlendirmek ve bir an önce oyuncuları göndermek isteyen Beşiktaş yönetimi, gelecek tüm tekliflere açık olmasına rağmen beklentilerin çok çok altında kalan rakamlar yüzünden henüz kimseyi gönderemedi.