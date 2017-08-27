Gabigol Benfica'ya gidiyor.

Fenerbahçe ve Sporting Lizbon'un ilgilendiği Inter'in Brezilyalı yıldızı Gabriel Barbosa, Lizbon'un kırmızı yakasına gidiyor...

DiMarzio.com 'un haberine göre Inter, Benfica ile Brezilyalı oyuncuları Gabriel Barbosa'nın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Gabriel Barbosa'nın da Portekiz ekibine gitmek istediği ve bu transferde sorun çıkarmayacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

Gabigol'un adı geçtiğimiz günlerde Sporting Lizbon'la anılmış fakat transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe de transfer döneminde oyuncuyu kiralık olarak Inter'den istemiş, kulübüyle anlaşmasına rağmen oyuncuyu ikna edemeyince transfer olmamıştı. Geçtiğimiz sezon Inter'e transfer olan Gabigol, Serie A'da çıktığı 9 maçta sadece 1 gol atabilmişti.