Hakem Ümit Öztürk'ün verdiği penaltı tartışma yarattı!

Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta kırmızı-siyahlı takım lehine verilen penaltı tartışma yarattı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında bulduğu penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. Hakem Ümit Öztürk'ün verdiği penaltı ise büyük tartışmalara neden oldu. Skrtel ile Ahmet İlhan Özek hava topu mücadelesine girdi. Hakem Öztürk bu pozisyonu penaltı olarak nitelendirdi. Bu karar Fenerbahçeli oyuncuların büyük itirazına sebep oldu. Martin Skrtel tedavisi tamamlandıktan sonra ayağa kalktı ve itirazlarına başladı fakat sonuç vermedi.