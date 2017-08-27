İstanbulspor: 0 - Akın Çorap Giresunspor: 1
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Gökmen Baltacı
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Cajic (Dk. 83 Muhammed Demirci), Yalçın Kılınç, Ali Dere, Kubilay Aktaş, Onur Kolay, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 72 İbrahim Yılmaz), Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 72 Şaban Yılmaz Genişyürek)
Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir, Özgür Yılmaz (Dk. 76 Fatih Atik), Hüsamettin Tut, Dimitriadis, Dodo, Recep Aydın (Dk. 87 Çağlar Birinci), Diabang, Dale (Dk. 78 Sinan Özkan), Korkishko
Gol: Dk. 42 Diabang (Akın Çorap Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Korkishko, Dk. 45+1 Caner Arıcı, Dk. 87 Anıl Atağ (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 42 Cajic, Dk. 64 Muhsin Yıldırım, Dk. 89 Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor)