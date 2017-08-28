FUTBOL
Gomis'e 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mısın' diye sordular...
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:45:50 | Güncelleme: 00:48:22
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Galatasaray ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 4 gol kaydeden Gomis, Fransa'nın Canal + kanalına yaptığı açıklamalarda transfer süreci hakkında konuştu.
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"Marsilya'da satın alma opsiyonu olmadan kiralık oynuyordum. Marsilya'nın beni tutmasını istedim ama bu olmadı.
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Anlaşamadığımız konu finansal değil, sözleşmenin süresiydi. Galatasaray, başından sonuna kadar beni istedi.
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"Marsilya'ya dönmek için çok taviz verdim. Geçen sezon 20 gol atmıştım ve oynamaktan gurur duyduyuğum bir takımdı."
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Fransa Milli Takımı hakkında da konuşan Gomis şunları söyledi:
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"Performans gösterdiğim sürece Milli Takım'a seçilmek isterim. Ama çok iyi bir genç jenerasyon geliyor.
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Yine de bunun performansa bağlı olduğunu düşünüyorum. Andre-Pierre Gignac, Meksika'ya gittikten sonra davet almıştı.
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Yani bu mümkün. Ben de Galatasaray'da iyi oynarsam davet alabilirim."
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"Burada benden beklenti çok büyük, bunun farkındayım. Bu sezon hedefimiz ligde şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek."
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"Galatasaray taraftarı, kariyerimde gördüğüm en çılgın taraftar. Her zaman destek oluyorlar."
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Fransız sunucunun "Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynar mısın?" sorusunu Gomis, "Hayır, benim renklerim sarı ve kırmızı olarak kalacak" diye cevapladı. (Sporx)
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