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FUTBOL

Gomis'e 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mısın' diye sordular...

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 00:45:50

  • 1 Gomis'e 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mısın' diye sordular...
    1 | 14

    Galatasaray ile sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 4 gol kaydeden Gomis, Fransa'nın Canal + kanalına yaptığı açıklamalarda transfer süreci hakkında konuştu.

  • 2 Gomis'e 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mısın' diye sordular...
    2 | 14

    "Marsilya'da satın alma opsiyonu olmadan kiralık oynuyordum. Marsilya'nın beni tutmasını istedim ama bu olmadı.

  • 3 Gomis'e 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mısın' diye sordular...
    3 | 14

    Anlaşamadığımız konu finansal değil, sözleşmenin süresiydi. Galatasaray, başından sonuna kadar beni istedi.

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  • 4 Gomis'e 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mısın' diye sordular...
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    "Marsilya'ya dönmek için çok taviz verdim. Geçen sezon 20 gol atmıştım ve oynamaktan gurur duyduyuğum bir takımdı."

  • 5 Gomis'e 'Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynar mısın' diye sordular...
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    Fransa Milli Takımı hakkında da konuşan Gomis şunları söyledi:

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