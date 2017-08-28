Fenerbahçe Josef'e gelen teklifi reddetti

BeIN Sports'un haberine göre; Fenerbahçe, Josef de Souza için West Bromwich Albion'dan gelen 11 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etmedi. Transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılırken sarı-lacivertliler Josef için gelen bu yüklü teklifi reddetti.

Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından, "Josef için ciddi teklif var, kendisi de bu teklife olumlu görüş bildirdi. Şartlar uyarsa benim karşı çıkmamın anlamı yok." demişti.