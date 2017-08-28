Trabzonspor'da transferin son durumu

Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; yeni sezona Konyaspor galibiyetiyle başlayan, ardından Fenerbahçe ile berabere kalan Trabzonspor’un Göztepe’ye mağlup olması yönetimi harekete geçti.
50. yılda şampiyonluk parolasıyla çıkılan yolda daha fazla kayıp yaşamak istemeyen Bordo-Mavililer, teknik direktör Ersun Yanal’ın “Transferleri bir an evvel bitirmeliyiz” raporunun ardından kolları sıvadı.
Transferlerle bizzat ilgilenen başkan Muharrem Usta’nın, Milanlı Jose Sosa, Tottenhamlı Moussa Sissoko ve Werder Bremenli Zlatko Junuzovic’e en kısa sürede Bordo-Mavili formayı giydireceği öğrenildi.
Uzun süredir görüşülen 3 oyuncunun kulüpleriyle pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edilirken; Trabzonspor yönetiminin bu hafta içerisinde transferleri açıklayacağı belirtildi.
Özellikle Sosa için yoğun mesai harcayan yönetimin, gerekirse bir kez daha İtalya’ya giderek Arjantinli yıldızı Trabzon’a getirmeyi planladığı öğrenildi.