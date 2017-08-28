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FUTBOL

Trabzonspor'da transferin son durumu

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:25:20

  • 1 Trabzonspor'da transferin son durumu
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    Habertürk Spor'dan Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; yeni sezona Konyaspor galibiyetiyle başlayan, ardından Fenerbahçe ile berabere kalan Trabzonspor’un Göztepe’ye mağlup olması yönetimi harekete geçti.

     

  • 2 Trabzonspor'da transferin son durumu
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    50. yılda şampiyonluk parolasıyla çıkılan yolda daha fazla kayıp yaşamak istemeyen Bordo-Mavililer, teknik direktör Ersun Yanal’ın “Transferleri bir an evvel bitirmeliyiz” raporunun ardından kolları sıvadı.

     

  • 3 Trabzonspor'da transferin son durumu
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    Transferlerle bizzat ilgilenen başkan Muharrem Usta’nın, Milanlı Jose Sosa, Tottenhamlı Moussa Sissoko ve Werder Bremenli Zlatko Junuzovic’e en kısa sürede Bordo-Mavili formayı giydireceği öğrenildi.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Trabzonspor'da transferin son durumu
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    Uzun süredir görüşülen 3 oyuncunun kulüpleriyle pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edilirken; Trabzonspor yönetiminin bu hafta içerisinde transferleri açıklayacağı belirtildi.

     

  • 5 Trabzonspor'da transferin son durumu
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    Özellikle Sosa için yoğun mesai harcayan yönetimin, gerekirse bir kez daha İtalya’ya giderek Arjantinli yıldızı Trabzon’a getirmeyi planladığı öğrenildi.

     

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