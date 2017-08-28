Slaven Bilic'in geleceği tartışılıyor

Goal'ün haberine göre; Hafta sonunda Westham United deplasmanında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılarak ilk 3 maçta galibiyet alamayıp 0 puanda kalan West Ham United'da teknik direktör Slaven Bilic'in koltuğu sallanmaya başladı.

Newcastle maçı sonrası West Ham'ın sahibi Daniel Sullivan ile görüşen Bilic'in Londra kulübündeki geleceğine dair bir toplantı gerçekleşti.

2015 yılında Beşiktaş'tan West Ham United'a giden Hırvat teknik adamın geleceği milli aradan sonra göstereceği performansa göre netleşecek.

BİLİC BBC'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Newcastle maçından sonra BBC'ye konuşan Bilic, "Endişe verici bir durum ama her takım böyle zamanlar yaşayabilir. Ama biz, kendimizi bu durumdan çıkaracak güce sahibiz." dedi.

West Ham'ın başında 101 maça çıkan Bilic 38 galibiyet alarak, %37.62'lik bir galibiyet oranı tutturdu.

Slaven Bilic

West Ham United FC