Burak Yılmaz, Gençlerbirliği maçını bekliyor

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe derbisinde kasığında yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz, Göztepe karşısında da sakatlığından dolayı forma giyememişti. Karadeniz ekibi, 32 yaşındaki golcünün yokluğunda Sarı-Kırmızılılar karşısında hücum bölgesinde oldukça etkisiz kalırken, pozisyon bulmakta da bir hayli zorlanmıştı. Yıldız futbolcunun, milli aradan sonra takıma katılacağı ve Gençlerbirliği mücadelesinde sahada olacağı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal da tecrübeli oyuncunun en kısa sürede sahalara geri dönmesini bekliyor.

Rodallega’ya tepki var

Burak Yılmaz'ın yokluğunda Göztepe karşısında maça ilk 11’de başlayan Hugo Rodallega, attığı golle moral bulmuştu. Ancak Bordo-Mavili taraftarlar, maç sonunda Kolombiyalı futbolcuya tepki gösterdi. Attığı gol dışında sahada iyi bir oyun sergilemeyen 32 yaşındaki oyuncu, tepkilerin ardından takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Ancak Ersun Yanal bunun üzerine tecrübeli oyuncuya “Senin çaban beni memnun etti. Sana ihtiyacım var. Takımdan ayrılmanı istemiyorum” dedi. Bunun üzerine Rodallega, takımda kalmaya karar verdi.

Burak Yılmaz

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