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Fırat Aydınus
FUTBOL

Hakeme küfretti, Aydınus da karşılık verdi!

Aydınus ile Tugay Kaçar'ın arasındaki diyalog haftaya damga vurdu!

Kayserispor-Osmanlıspor maçını yöneten Fırat Aydınus, kendisine s... git diye küfür eden Tugay Kacar'ı ilginç bir şekilde oyundan attı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:30:15 Güncelleme: 10:39:14

Süper Lig’de önceki gün oynanan Kayseri-Osmanlı maçını yöneten Fırat Aydınus’un hareketi gündeme damga vurdu.

Osmanlıspor’dan Tugay Kaçar’a sarı kart gösteren Aydınus, oyuncunun kendisine küfür ettiğini belirtip ikinci sarı kartını gösterdi. Tecrübeli hakemin, “Bana s.. git diyemezsin, şimdi sen s.. git” demesi kameralardan kaçmadı. Maçın ardından sosyal medyada gündem olan bu olayla ilgili TFF herhangi bir açıklama yayınlamadı. 

 

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