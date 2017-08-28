Hakeme küfretti, Aydınus da karşılık verdi!

Süper Lig’de önceki gün oynanan Kayseri-Osmanlı maçını yöneten Fırat Aydınus’un hareketi gündeme damga vurdu.

Osmanlıspor’dan Tugay Kaçar’a sarı kart gösteren Aydınus, oyuncunun kendisine küfür ettiğini belirtip ikinci sarı kartını gösterdi. Tecrübeli hakemin, “Bana s.. git diyemezsin, şimdi sen s.. git” demesi kameralardan kaçmadı. Maçın ardından sosyal medyada gündem olan bu olayla ilgili TFF herhangi bir açıklama yayınlamadı.

Fırat Aydınus

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