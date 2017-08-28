Fenerbahçe transfer haberleri - Aboubakar, Luis Neto ve Ben Arfa'da son durum!

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JOSEF NEFES ALDIRDI



Mali açıdan sıkıntı çeken Fenerbahçe’nin imdadına Josef de Souza yetişiyor... İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, Brezilyalı yıldız için 11 milyon Euro’ya kadar çıkarak müthiş bir teklif yaptı.