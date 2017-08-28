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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri - Aboubakar, Luis Neto ve Ben Arfa'da son durum!

Fenerbahçe transfer haberleri (28 Ağustos 2017)

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:41:36

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (28 Ağustos 2017)
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    Fenerbahçe yönetim transfer için gaza bastı... 

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (28 Ağustos 2017)
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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; uzun süredir görüşülen Milan’dan Gustavo Gomez’in maliyeti çok fazla geldi. Yıldız oyuncunun kiralama ve satın alma opsiyonuyla birlikte maliyeti 10 milyon Euro’yu buldu. 

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (28 Ağustos 2017)
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    Bunun üzerine rotasını Rusya’nın Zenit takımında forma giyen Luis Neto’ya çeviren Fenerbahçe yönetimi Ruslar’la kiralık olarak anlaşmaya vardı.

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  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (28 Ağustos 2017)
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    Kanarya, 29 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu koyacak.

  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (28 Ağustos 2017)
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    Sarı-Lacivertliler, Neto için 500 bin Euro kiralama bedeli ödemeye hazırlanırken, satın alma bedelinin de 3 milyon Euro olacağı öğrenildi.

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