FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri - Aboubakar, Luis Neto ve Ben Arfa'da son durum!
Fenerbahçe transfer haberleri (28 Ağustos 2017)
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:41:36 | Güncelleme: 10:51:24
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Fenerbahçe yönetim transfer için gaza bastı...
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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; uzun süredir görüşülen Milan’dan Gustavo Gomez’in maliyeti çok fazla geldi. Yıldız oyuncunun kiralama ve satın alma opsiyonuyla birlikte maliyeti 10 milyon Euro’yu buldu.
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Bunun üzerine rotasını Rusya’nın Zenit takımında forma giyen Luis Neto’ya çeviren Fenerbahçe yönetimi Ruslar’la kiralık olarak anlaşmaya vardı.
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Kanarya, 29 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak ve sözleşmeye satın alma opsiyonu koyacak.
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Sarı-Lacivertliler, Neto için 500 bin Euro kiralama bedeli ödemeye hazırlanırken, satın alma bedelinin de 3 milyon Euro olacağı öğrenildi.
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Portekizli yıldızın hafta içerisinde İstanbul’a gelerek imzayı atması bekleniyor.
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JOSEF NEFES ALDIRDI
Mali açıdan sıkıntı çeken Fenerbahçe’nin imdadına Josef de Souza yetişiyor... İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, Brezilyalı yıldız için 11 milyon Euro’ya kadar çıkarak müthiş bir teklif yaptı.
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15 milyon Euro isteyen Sarı-Lacivertliler ise bu konuda ısrar etmeyip Josef’i satmaya karar verdi.
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Transferin ödeme planı konusunda pazarlıklar sürerken, transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
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Oradan gelecek parayla da forvet ve orta sahaya transfer yapılacak. Adaylar listesi şöyle:
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Vincent Aboubakar (Porto)
Doğum tarihi: 22 Ocak 1992 (25 yaşında)
Doğduğu il: Yaounde | Kamerun
Boyu: 1,84 m
Uyruğu: Kamerun
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: Sağ ayak
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Ben Arfa (PSG)
Doğum tarihi: 7 Mart 1987 (30 yaşında)
Doğduğu il: Clamart | Fransa
Boyu: 1,78 m
Uyruğu: Fransa / Tunus
Mevki: Orta saha - On Numara
Ayak: Sol ayak
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Duvan Zapata (Napoli)
Doğum tarihi: 1 Nisan 1991 (26 yaşında)
Doğduğu il: Cali | Kolombya
Boyu: 1,89 m
Uyruğu: Kolombiya
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: Sağ ayak
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Oumar Niasse (Everton)
Doğum tarihi: 18 Nis 1990 (27 yaşında)
Doğduğu il: Dakar | Senegal
Boyu: 1,82 m
Uyruğu: Senegal
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: Sağ ayak