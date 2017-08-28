Kasımpaşa isyan etti!

Kasımpaşa'nın Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın 90+1. dakikasında Kasımpaşa'nın kullanacağı penaltı öncesi 4. hakemle tartışan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş orta hakem tarafından tribüne gönderildi.

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Duman, teknik direktör Kemal Özdeş’in atılması hakkında konuştu, hakemi eleştirdi. Duman, “Kemal Hoca maçın 3 dakika uzatılmasına takıldı. Oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar, goller. En az 5-6 dakika olmalıydı. 4. hakem, ‘Merak etme’ dedi. 3 dakika verilince Kemal Hoca, ‘Beni neden kandırıyorsun. Yazık. Mücadele ediyoruz. İstiyorsan bir de beni at’ dedi. Bu işler bu kadar basit değil. Bu kadar kolay teknik adam atılmaz” ifadesini kullandı.

ADEM: 3 DAKİKALIK UZATMA SKANDAL

Kasımpaşa Kaptanı Adem Büyük, maç sonu hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na isyan etti. Yıldız oyuncu, “Mustafa Hoca geçen hafta bizim maçta 4. hakemdi. Gözünün önündeki pozisyonları kaçırdı. Şu maçta 3 dakikalık uzatma tamamen skandal. Mustafa’ya gösterdiği kırmızı kartın etkisinde kaldıysa diyecek lafım yok” dedi.