Galatasaray transfer haberleri (28 Ağustos 2017)

GALATASARAY, TRANSFERDE YENİDEN ATAĞA KALKIYOR!
Transferde kritik hamleler yapıp takımı güçlendiren Galatasaray, yeni bir transfer seferine çıkmaya hazırlanıyor.
Stoper bölgesine bir takviye yapma daha hazırlığında olan Galatasaray, eski oyuncusu Denayer'i bir kez daha kiralamak istiyor.
Manchester City, Denayer'i elden çıkarmak istiyor fakat kiralık olarak vermek yerine oyuncuyu bonservisiyle vermek istiyorlar.
Manchester City, oyuncusunu Türkiye'ye göndermeye ise sıcak bakmıyor. Fakat Denayer'in de City'de kalmaya niyeti yok ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray, Manchester City'nin bu transferi için kapısını bir kez daha çalacak ve tüm şartları zorlayacak.
İKİNCİ ASAMOAH SEFERİ!
Transferi yılan hikayesine dönen Kwadwo Asamoah için Galatasaray bir kez daha atağa geçiyor.