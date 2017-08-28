Galatasaray transfer haberleri (28 Ağustos 2017)

4 | 8

Manchester City, oyuncusunu Türkiye'ye göndermeye ise sıcak bakmıyor. Fakat Denayer'in de City'de kalmaya niyeti yok ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray, Manchester City'nin bu transferi için kapısını bir kez daha çalacak ve tüm şartları zorlayacak.