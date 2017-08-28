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Ersun Yanal Lig başlangıçlarına sıkıntılı başlıyor

Ersun Yanal ile sıkıntı başlangıçlar

Süper Lig'in ilk 3. haftasında hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde lig başlangıçlarına sıkıntılı başlıyor

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:24:03 Güncelleme: 13:28:18

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde sahaya çıktığı başlangıç haftalarından arzuladığı sonuçları alamıyor. Bordo-mavililer yeni sezonda sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerken, deplasmanda oynadığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve Göztepe'ye ise 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen Teknik Direktör Yanal ile ilk 3 maçında Ankaraspor'u 2-1, yenerken, Denizlispor'a 2-0 ve Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.

2008-2009 sezona Yanal ile başlayan Karadeniz ekibi ilk 3 haftada oynadığı maçlarda ise 2 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Bordo-mavililer Ankaraspor'u 2-0, Ankaragücü'nü 2-1 yenmişti. 

Yanal, Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 12 Kasım 2014'te ikinci kez anlaşmaya vardığı bordo-mavili takımla birlikte çıktığı ilk 3 maçta Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısını gösterdi. Gençlerbirliği 4-1 mağlup eden Trabzonspor Beşiktaş'a ise 3-0 mağlup olmuştu. 

ERSUN YANAL'IN BORDO-MAVİLİ EKİPTE 3. DÖNEMİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında geçirdiği 3. döneminin ilk başlangıcı olan 2016-17 sezonunda, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, deplasmanda Gaziantepspor'a 1-0 mağlup oldu. Osmanlıspor'a ise 2-0 mağlup oldu.

EN GOLLÜ DÖNEMİ BU SEZON YAŞADI

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde en gollü haftaları ise bu sezon yaşadı. Yanal'ın bordo-mavili takımın başında yaptığı ilk 3. haftalık başlangıç maçlarında bugün kadar 15 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde eden Trabzonspor 2 maçtan ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer bu sezon oynanan 3 maçta ise attığı 6 gole karşılık kalesinde de 6 gol gördü.

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