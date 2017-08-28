FUTBOL
Mehmet Demirkol, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.
Demirkol'dan Kocaman'a...
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:45:11 | Güncelleme: 12:52:33
Mehmet Demirkol, Vardar maçı sonrasında basın toplantısına katılmayan Aykut Kocaman için bu sözleri kullandı.
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''ORTA SAHA OYUNCULARI İNİSİYATİF ALMALI''
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi...
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Taraftar hakemden şikayet eder. Haklı ya da haksız. Özellikle Türkiye'de hakem üzerine konuşmak bir tür taraftar motivasyonudur. Normaldir. Bu tartışma daha hakemin kim olduğu açıklandığı anda başlar. İtiraz etmek manasızdır. Ancak b ütün transfer gücünü, hücumu yeniden inşa etmeye adamış bir büyük takımın 75 dakikada tek isabetli şutu varsa sorun küçük değildir.
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Rakip en az senin kadar problemli bir Anadolu takımıysa ve 42. dakikadan itibaren 1 kişi eksik oynuyorsa asıl konu hakem değildir. Taraftar konuşur. Bu anlaşılır. Ancak futbolcu, yorumcu, muhabir, yönetici, teknik adam ilk önce hakemden bahsediyorsa aslında durumdan şikayetçi değildir.
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Amacı hataları örtmektir.Fenerbahçe, Soldado ve Giuliano da kadroya girmiş olmasına rağmen hiç bir şey oynamıyor. Gerçek olan budur. Eğer 2-1 öndeyseniz ve rakip zaten kötü durumdaysa, bir kişi eksikse, kaleciniz aut atışlarını ileri uzun vuruyorsa, vaat edilen pas oyunu da hikayedir.
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Bunun temel sebebi Fenerbahçe orta sahasının futbolu bırakmış olması. Ozan'ın attığı gol onun adına sevindirici ancak Fenerbahçe'nin bu durumdaki ve eksik rakibine karşı toplam 3 şutla ve 1 pozisyonla bitirmiş olması da Ozan'ın bir parçası olduğu orta sahanın asıl sorun olduğunu gösteriyor.
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''POZİSYON PENALTI MI? NE ÖNEMİ VAR, FAUL BAŞKA YERDE''
Fenerbahçe orta sahasını düzeltmediği ve çevre oyuncular üzerinden değerlendirme yaptığı sürece sorun çözülmeyecek. Hatta büyüyecek. Fenerbahçe dün kazandı ama 3 haftanın en kötü oyununu dün oynadı. Peki pozisyon penaltı mı? Ne önemi var asıl faul başka yerde.
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''BU YAPTIĞINI BAŞKA ÜLKEDE YAPSA ADAMI KESERLER''
Fenerbahçe'nin başında olmak ne demek bilmiyorlar. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak bazı kesimler için Türkiye'nin başbakanı olmak gibidir. Vardar maçı sonrası çıkıp, ''Benim söyleyecek bir şeyim yok'' demesi skandal. Şu yaptığını İngiltere'de yapsa adamı yatırıp keserler!
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İspanya'da yapsan çalıştırmazlar bir daha... Fenerbahçeliler 'olmuyor' diyor. Bunun için Kocaman'ın çıkıp bir şeyler demesi lazım. Gemi batıyor ama kaptan açıklama yapmıyor.
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Fenerbahçe'de futbolcular topu ayağından atıyor. Kimse risk almıyor. Top ayağındayken iş yapan futbolculara hemen pas atıyorlar. O isimler de zaten belli.
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Ver Valbuena'ya ver Aatıf'a! Artık oyuncuların bu psikolojiyi üzerinden atıp inisiyatif alması gerekiyor. Yoksa olmaz! Ozan Tufan, bugünkü yağ oranı ile antrenmana dahil çıkarılmaması lazım. Bunu yapmazsan olmaz. Bakın Simeone'ye, Arda'ya Emre'ye neler yaptı bu konuda...