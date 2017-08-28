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FUTBOL

Mehmet Demirkol, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.

Demirkol'dan Kocaman'a...

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 12:45:11

Mehmet Demirkol, Vardar maçı sonrasında basın toplantısına katılmayan Aykut Kocaman için bu sözleri kullandı.

  • 1 Demirkol'dan Kocaman'a...
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    ''ORTA SAHA OYUNCULARI İNİSİYATİF ALMALI''

    Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi...

  • 2 Demirkol'dan Kocaman'a...
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    Taraftar hakemden şikayet eder. Haklı ya da haksız. Özellikle Türkiye'de hakem üzerine konuşmak bir tür taraftar motivasyonudur. Normaldir. Bu tartışma daha hakemin kim olduğu açıklandığı anda başlar. İtiraz etmek manasızdır. Ancak b ütün transfer gücünü, hücumu yeniden inşa etmeye adamış bir büyük takımın 75 dakikada tek isabetli şutu varsa sorun küçük değildir. 

  • 3 Demirkol'dan Kocaman'a...
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    Rakip en az senin kadar problemli bir Anadolu takımıysa ve 42. dakikadan itibaren 1 kişi eksik oynuyorsa asıl konu hakem değildir. Taraftar konuşur. Bu anlaşılır. Ancak futbolcu, yorumcu, muhabir, yönetici, teknik adam ilk önce hakemden bahsediyorsa aslında durumdan şikayetçi değildir.

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  • 4 Demirkol'dan Kocaman'a...
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     Amacı hataları örtmektir.Fenerbahçe, Soldado ve Giuliano da kadroya girmiş olmasına rağmen hiç bir şey oynamıyor. Gerçek olan budur. Eğer 2-1 öndeyseniz ve rakip zaten kötü durumdaysa, bir kişi eksikse, kaleciniz aut atışlarını ileri uzun vuruyorsa, vaat edilen pas oyunu da hikayedir. 

  • 5 Demirkol'dan Kocaman'a...
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    Bunun temel sebebi Fenerbahçe orta sahasının futbolu bırakmış olması. Ozan'ın attığı gol onun adına sevindirici ancak Fenerbahçe'nin bu durumdaki ve eksik rakibine karşı toplam 3 şutla ve 1 pozisyonla bitirmiş olması da Ozan'ın bir parçası olduğu orta sahanın asıl sorun olduğunu gösteriyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 44 dakika önce
    helal be sana, ne guzel yazmissin bravo tek kelimeyle
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