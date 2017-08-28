Mehmet Demirkol, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi.

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Amacı hataları örtmektir.Fenerbahçe, Soldado ve Giuliano da kadroya girmiş olmasına rağmen hiç bir şey oynamıyor. Gerçek olan budur. Eğer 2-1 öndeyseniz ve rakip zaten kötü durumdaysa, bir kişi eksikse, kaleciniz aut atışlarını ileri uzun vuruyorsa, vaat edilen pas oyunu da hikayedir.