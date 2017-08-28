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Luis Neto, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:35:34 Güncelleme: 15:33:20

Transfer için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Neto'yla anlaşmaya vardı. Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı.

500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe'nin, sözleşmeye 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi. Portekizli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekibe imza atmak için yarın İstanbul'a gelecek.

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