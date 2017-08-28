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FUTBOL

''Sosa, Trabzonspor'la 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır''

Trabzonspor'un uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Jose Sosa, bordo-mavili ekibin teklifini kabul etti

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:44:32 Güncelleme: 17:56:53

Trabzonspor, Jose Sosa transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...

Ünlü İtalyan gazeyesi Di Marzio'nun haberine göre; Jose Sosa, Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır. Trabzonspor'un AC Milan ve Jose Sosa ile her konuda anlaştığı belirtildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. AC Milan'da kadro dışı kalan ve satış listesine konulan Sosa, bu sezon hiçbir resmi maçta görev alamadı.

Geçtiğimiz sezon AC Milan formasıyla 19 maçta 3 asist yaptı. 

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