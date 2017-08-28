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FUTBOL

Neto Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Zenit'ten Neto'nun bu gece 01.00'da İstanbul'a geleceğini açıkladı

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 19:52:32 Güncelleme: 20:27:47

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Luis Neto ve takımı Zenit ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlamıştır.

Portekizli defans oyuncusu Luis Neto, bu gece saat 01.00'da İstanbul Atatürk Havalimanına gelecek, sağlık kontrolünden geçecek ve görüşmelere burada devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

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2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    Cok Saglam bir Oyuncu
  • Misafir 33 dakika önce
    Buda çöp çıkmasında
  • Misafir 33 dakika önce
    ha ha ha
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