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FUTBOL

Galatasaray'da sıcak transfer gündemi

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:30:58

  • 1 Galatasaray'da sıcak transfer gündemi
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    Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un takıma verdiği izin sona eriyor.

  • 2 Galatasaray'da sıcak transfer gündemi
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    Galatasaray yarın akşam yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

  • 3 Galatasaray'da sıcak transfer gündemi
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    NTV Spor'un haberine göre; antrenman öncesi ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde transfer konusunda toplantı yapılacak.

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  • 4 Galatasaray'da sıcak transfer gündemi
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    Futbol Direktörü Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor'un durum değerlendirmesi yapacağı toplantıda takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular ve transferdeki son gelişmeler konuşulacak.

  • 5 Galatasaray'da sıcak transfer gündemi
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    Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Juventus'tan Asamoah.

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