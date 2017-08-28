FUTBOL
Galatasaray'da sıcak transfer gündemi
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:30:58 | Güncelleme: 20:41:41
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Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un takıma verdiği izin sona eriyor.
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Galatasaray yarın akşam yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
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NTV Spor'un haberine göre; antrenman öncesi ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde transfer konusunda toplantı yapılacak.
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Futbol Direktörü Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor'un durum değerlendirmesi yapacağı toplantıda takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular ve transferdeki son gelişmeler konuşulacak.
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Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Juventus'tan Asamoah.
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Ganalı oyuncu ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar, Juventus kulübüne yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor.
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Yönetim, yeni bir formül ile transferi en uygun şekilde çözmek amacında.
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Manchester City'den Denayer'i kiralamak isteyen Galatasaray, bu konuda büyük aşama kaydetti.
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City yetkililerinin birçok transferde takas formülü içinde kullanmayı düşündüğü Belçikalı stoper, bir kez daha Galatasaray'da oynamak istediğini iletti.
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Yönetim, Denayer konusunu kısa sürede çözümlemeyi düşünüyor.
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Arda Turan konusunda da masadan henüz kalkmayan Galatasaray, transferin son gününe kadar Arda konusundaki ısrarını sürdürme kararı aldı.
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Sarı kırmızılılar, Arda'yı kiralayarak transfere nokta koymayı hedefliyor.