Tolga Ciğerci: Galatasaray'ın işçisiyim

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar’ın ilk 3 haftadaki starı; kuşkusuz Tolga Ciğerci... 3 Süper Lig karşılaşmasında attığı 4 golle takım arkadaşı Bafetimbi Gomis’le birlikte krallık yarışında zirvede bulunan 25 yaşındaki oyuncu, Sivasspor maçından sonra HABERTÜRK’ten Erhan Kaan Adıgüzel'e çok özel açıklamalar yaptı. 2 golle yıldızlaştığı maçın ardından doping testine giren Tolga, idrar numunesini bir türlü veremediği için gece saat 02.30’da stattan ayrıldı. Onu bekleyen gazetecilere konuşan Tolga, yükselen performansını ve hedeflerini anlattı... Şimdi söz Tolga’da:

‘ÖNEMLİ OLAN TAKIM’



❱ 3 haftada 4 gol attın, gollerin için ne diyorsun. Senin için sürpriz miydi?

Sürpriz farklı bir şey. Bu günler için hep çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim tabii ki. Ama benim için en önemlisi takım. Gol attığın zaman biraz daha güven gelir. Top bazen girmeyebilir. Bu da normal, futbolda her şey olabilir. Belki gelecek hafta gol atamam. Benim için önemli olan takıma yardım etmek, performansımla takımla beraber kazanmak.

‘POZİSYONUM FARKLI’



❱ Golcü kimliğin var mıydı? Senden hep gol mü bekleyeceğiz, yoksa Tolga daha çok koşacak mı?

Maçta gördüğünüz gibi biraz farklı pozisyonda oynuyorum. Orada tabii ki farklı pozisyonlara giriyorum. Geçen sezon ön liberoda oynadım. Orada biraz farklı oluyor, fazla öne gidemezsin çünkü fazla öne gittin mi arka açılır, sonra arkaya destek veremezsin. Ön liberonun işi nedir; mücadeleyi kazan, topu sağdan sola çabuk bir şekilde öne doğru oyna.

❱ Yeni oyuncuların takıma gelişiyle sen yeni bir transfer gibi ortaya çıktın...

Ben geçen sezon da farklı bir şey yapmadım. İyi başlamıştım. Futbolda sakatlık dönemi oluyor. Bu sezon biraz farklı pozisyonda oynuyorum, farklı pozisyonlara giriyorum. Maç içinde bazen hoca istiyor, Belhanda ile yer değiştiriyorum.

❱ Gol krallığı için iddialı mısın?

Ben işçiyim, Galatasaray’ın işçisiyim... Golleri de atmaya devam edersem benim için bonus olur.

HOCAM BANA GÜVENDİ



❱ Tudor performansına ne diyor; seni nasıl motive ediyor?

Ben kendimi hep idmanda gösteriyorum. Bunu hoca da görüyor, herkes görüyor. Hoca bana da o güveni verdi. Bana bu güveni verdiği ve oynattığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ona hep bu güveninin karşılığını geri vermek istiyorum. O da şu an Allah’a şükür istediğim gibi oluyor.

❱ Gelecek hedefin nedir?

Bir tek sağlığım yerinde olsun yeter, gerisi kendiliğinden gelir.

LUCESCU'YA TEŞEKKÜRLER



❱ Yeniden Milli Takım’a seçilmen için neler diyeceksin?

Öncelikle beni çağırdığı için hocamıza çok teşekkür ederim. Gurur verici bir şey. Hedefim hep Türk Milli Takımı’na çağrılmak. Şimdi çağrıldım, bundan sonrası hayırlısı.. Orada da en iyi performansımı göstermek istiyorum.

❱ Takım ve sen sezona çok iyi başladınız. G.Saray’ı birden şampiyon gibi göstermek doğru mu, yoksa takım her şeyin farkında mı?

Biz her şeyin farkındayız. Her hafta çalışıyoruz. En önemlisi adım adım herkes bilecek hedefini. Geçen sezon her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bu sezon iyi başladık, oynadığımız maçların atmosferini yanımıza alacağız, ondan sonra çalı- şarak devam edeceğiz ve kazanacağız.

YENİLER ÇOK İYİ BAŞLADI



❱ Yeni transferlerle iletişiminiz nasıl, birlikte vakit geçiriyor musunuz?

Her şey çok iyi geçiyor. Geçen tekne turu yaptık, çok iyiydi, bizi takım olarak gösteriyor. Yeni oyuncular maşallah çok iyi başladılar. İnşallah böyle devam edeceğiz.

❱ Gomis’le gol krallığı için bir diyaloğun, şakalaşman oldu mu?

Öyle bir şakalaşmamız olmadı. Biz ciddiyiz, ciddi olarak maçlara başlıyoruz. Kim golü atarsa atsın en önemlisi takım olarak performansımızı gösterelim, ondan sonra her şey kendiliğinden gelir.

SELÇUK AĞABEYİ ÇOK SEVİYORUM



❱ Kayseri maçında attığın golden sonra Selçuk İnan’a koşmuştun. Sivasspor’a attığın 2. gol de Selçuk’un vuruşuna benziyordu.

Selçuk ağabeyi çok seviyorum, çok iyi bir insan, Türkiye’nin en iyi futbolcularından birisi. Kayseri maçındaki golü onun için atmıştım. Sivasspor maçındaki golümü menajerim ve sevdiğim ağabeyim Kadir ağabeyim için attım. İnşallah böyle sevdiğim insanlar için gol atmaya devam ederim.

FEGHOULI'Yİ BEKLİYORUZ



❱ Sezonun ilk antrenmanında 11 km. koşup rekor kırdın. Fizik gücünü nasıl koruyorsun?

İlk kez duyuyorum sizden, olabilir. Ben her gün iyi performans için çalışıyorum. Bu da iyi bir sonuç tabii ki. En önemlisi çalışmaya devam etmek, ondan sonra her şeyin hayırlısı.

❱ Şu anda ilk 11 oturdu ancak Feghouli’nin takıma katılımıyla pozisyonun ne olacak?

Öncelikle Feghouli’yi bekliyoruz, çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu. Ben idmanlarda, maçlarda performansımı göstereceğim, ondan sonra hoca her şeye karar verecek.

TARAFTAR KIZAR DA, SEVER DE



❱ Taraftar geçen sezon sana tepkiliydi. Ama bu sezon gördük ki tribünlerde sana alkış var. Taraftara bir mesajın var mı?

Taraftar kızar, sever, futbolda her şey oluyor. Ben kendimi idmanlara ve maçlara konsantre ediyorum. Sonra da güzel sonuç- lar çıkarsa benim için daha avantaj.