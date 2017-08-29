Trabzonspor'da Tayfur Bingöl harekatı!

Orta saha için Sissoko, Sosa ve Junuzovic gibi yıldız isimlerle görüşme halinde olan Fırtına, gündemine şimdi de Göztepe’de forma giyen Tayfur Bingöl’ü aldı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Bordo-Mavililer’in 3-2 kaybettiği maçta oldukça iyi bir performans sergileyen ve attığı nefis golle Trabzon’un yıkımında başrol oynayan 24 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibiyle temasa geçildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın hayran kaldığı ve “Kadroda görmek isterim” raporunu sunduğu orta saha için yönetimin harekete geçtiği öğrenildi. Bordo-Mavili kurmaylar Göztepe’ye ilk teklifini iletirken, transferin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.