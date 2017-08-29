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Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017) - Neustadter, Emre Belözoğlu, Fred, Aboubakar, Sow, Harun Tekin, Dudu, Ben Arfa transferleri

Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017)

29 Ağustos 2017 Salı, 10:24:54

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017)
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    Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor...

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017)
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    Takımdan ayrılan Simon Kjaer’in boşluğunu Zenit’ten Luis Neto ile kapatan Sarı-Lacivertli yöneticiler bir diğer stoper Roman Neustadter’i de tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde satmayı planlıyor.

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017)
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    3-4 milyon Euro gibi bir bedel teklif edilmesi halinde oyuncunun gidişine onay verecek olan Kanarya’nın yıldız oyuncusuna Spartak Moskova’nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.

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  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017)
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    ABOUBAKAR ISRARI

    Milliyet'in haberine göre; Forvet hattını Roberto Soldado ile güçlendiren Fenerbahçe, Robin van Persie'nin arkası gelmeyen sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.

     

  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017)
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    Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istekleri doğrultusunda şimdiye kadar birçok golcü ile temas kuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın peşini bırakmıyor.

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