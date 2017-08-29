FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017) - Neustadter, Emre Belözoğlu, Fred, Aboubakar, Sow, Harun Tekin, Dudu, Ben Arfa transferleri
Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017)
29 Ağustos 2017 Salı, 10:24:54 | Güncelleme: 10:41:28
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Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor...
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Takımdan ayrılan Simon Kjaer’in boşluğunu Zenit’ten Luis Neto ile kapatan Sarı-Lacivertli yöneticiler bir diğer stoper Roman Neustadter’i de tekliflerin istedikleri seviyeye gelmesi halinde satmayı planlıyor.
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3-4 milyon Euro gibi bir bedel teklif edilmesi halinde oyuncunun gidişine onay verecek olan Kanarya’nın yıldız oyuncusuna Spartak Moskova’nın yanı sıra başka Rus kulüpleri de talip.
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ABOUBAKAR ISRARI
Milliyet'in haberine göre; Forvet hattını Roberto Soldado ile güçlendiren Fenerbahçe, Robin van Persie'nin arkası gelmeyen sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.
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Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istekleri doğrultusunda şimdiye kadar birçok golcü ile temas kuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın peşini bırakmıyor.
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Başkan Aziz Yıldırım'ın, Porto'ya geri dönen Kamerunlu golcüyü ısrarla kadroda görmek istediği ve bu transfer için bizzat çalıştığı kaydedildi.
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Başkan Aziz Yıldırım'ın, Porto'ya geri dönen Kamerunlu golcüyü ısrarla kadroda görmek istediği ve bu transfer için bizzat çalıştığı kaydedildi.
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MARSİLYA DA ABOUBAKAR'I İSTİYOR!
Bu arada Portekiz'in A Bola gazetesi, yıldız oyuncuyu Marsilya'nın istediğini yazdı.
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Gazete, Mavi-Beyazlılar'ın ilk teklifi reddetiğini belirtirken, ancak Marsilya'nın Aboubakar da ısrarcı olduğunu ve Porto'ya daha yüksek bir bedel önereceğini kaydetti.
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BİTMEYEN AŞK BEN ARFA!
Skorer'in haberine göre; Stoper transferinde Neto'yu bitirip mutlu sona ulaşan Fenerbahçe bir bomba daha patlatıyor...
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Paris Saint Germain'e yakın yayın organı Paris United, transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğünü ifade etti ve Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.
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Fransız basını, Nice ile anlaşamayan Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı. Haberde oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu yazıldı.
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Ben Arfa'nın transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini iddia eden Fransızlar, oyuncunun Sarı-Lacivertli takımla sözleşme imzalamaya sıcak olduğunu belirtti.
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EMRE OLMADI
F.Bahçe, Emre Belözoğlu için yaptığı girişimden bir kez daha eli boş döndü. Medipol Başakşehir kaptanını vermedi.
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Sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu'nu yuvaya döndürme çabaları yine sonuçsuz kaldı.
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Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Aykut Kocaman'ın ısrarla istediği milli futbolcu için Medipol Başakşehir'le yapılan görüşmeler olumsuz bitti.
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Emre'nin ayrılması durumunda takımın lig ve Avrupa Ligi'ndeki hedeflerinden uzaklaşacağı endişesi taşıyan Başakşehir, kaptanını vermeyince görüşmeler kapandı.
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Emre, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe'ye dönüş mesajı vermişti.
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FRED İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ
Fanatik'in haberine göre; Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’te forma giyen Fred’in şartlarını öğrenmek için harekete geçen Fenerbahçe, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle farklı bir seçenek bulmaya çalıştı.
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Sözleşmesi 2021’de sona erecek Brezilyalı futbolcunun bonservisinin 9 milyon Euro civarında olması sonrası kiralık formülünü devreye sokan Kanarya’nın, karşı taraftan olumlu yanıt alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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Habere göre Ukrayna temsilcisi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 4 milyon Euro kiralama bedeli isterken, futbolcu da yıllık 2.5 milyon Euro talep ediyor.
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HARUN'UN FİYATI
Yeni sezonda iki kalecisi Volkan Demirel ile Carlos Kameni’den şu ana kadar bir türlü istediği verime alamayan Fenerbahçe, hem bu tecrübeli eldivenlerden performans anlamında daha iyi olan hem de gelecekte de kaleyi korumaya devam edecek bir isim arayışına girmişti.
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Aykut Kocaman’ın talimatı doğrultusunda Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin listeye girdi.
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28 yaşındaki file bekçisinin transferi konusunda görüşmelerin başladığı ve ilk etapta talep edilen rakamın 5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
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DUDU PAZARLIĞI
Avrupa’nın dışında kalan Fenerbahçe için Finansal Fair Play’le ilgili uyması gereken kural devre dışı kalmıştı. Bu yüzden bonservisiyle alabileceği oyunculara da yönelen Sarı-Lacivertliler, daha önce listesine giren ve Brezilya’nın Palmeiras takımında oynayan Dudu için düğmeye basmıştı.
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Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabildiği için teknik direktör Aykut Kocaman’ın beğendiği oyuncuların başında gelen 25 yaşındaki oyuncu için Palmeiras, bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro talep etmişti.
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Elbette bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertliler’in kurmayları, 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı Sambacı’nın bonservisinde indirim yapılması için karşı tarafla sıkı bir pazarlığa girdi.
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Rakamın 6 milyon Euro’lara kadar indiği haberleri gelirken, oyuncu da bir an önce transferinin sonuçlanmasını ve Fenerbahçe forması giymesini dört gözle beklediği öğrenildi.
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Bu hafta içerisinde önemli gelişmelerin yaşanması beklenirken, 2.5 milyon Euro yıllık ve 4 senelik anlaşmayı kabul eden Dudu’dan yana hiçbir sıkıntı bulunmuyor.
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SOW İÇİN YENİ HAMLE
Fenerbahçe’de bu hafta içerisinde Moussa Sow transferinde somut adımları atacağı bilgisine ulaşıldı. Forvet transferi konusunda farklı isimlerle görüşen Sow, geçen sezon Sarı-Lacivertliler’de kiralık olarak forma giymişti.
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Ardından bonservisini elinde bulunduran Al- Ahli’ye dönen Sow, yeniden İstanbul’a dönmek istediğini dile getirmişti. Kulübünden de kolaylık bekleyen Senegalli’nin, yine kiralık olarak Kanarya’da oynaması bekleniyor.
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Bu arada gündeme gelen bir diğer isim Nicolas Blandi ile ilgili de temaslar koparılmadı. Arjantinli forvetle Kanarya’nın yanı sıra Benfica, Marsilya ve Valencia ilgileniyor.