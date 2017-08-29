Fenerbahçe transfer haberleri (29 Ağustos 2017) - Neustadter, Emre Belözoğlu, Fred, Aboubakar, Sow, Harun Tekin, Dudu, Ben Arfa transferleri

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HARUN'UN FİYATI

Yeni sezonda iki kalecisi Volkan Demirel ile Carlos Kameni’den şu ana kadar bir türlü istediği verime alamayan Fenerbahçe, hem bu tecrübeli eldivenlerden performans anlamında daha iyi olan hem de gelecekte de kaleyi korumaya devam edecek bir isim arayışına girmişti.