Ukraynalı taraftarlardan Türkiye maçı öncesi sağduyu çağrısı

Ukrayna Milli Takımı'nın, daha önce çıkan olaylar nedeniyle maçlarını Kiev ve Lvov kentlerinde oynayamadığı hatırlatılan açıklamada, "Harkov da 'sarı kart' sınırında. Bir daha ceza alınırsa birkaç maç seyircisiz oynanacak. Bu durum takımımıza büyük zarar verir. Dolayısıyla bu maçta meşale, torpil ve benzeri hiçbir maddenin kullanılmamasına karar verdik. Provokatörler hemen ve çok sert şekilde cezalandırılacak. Güzel meşale şovlarımızı daha iyi zamanlara erteleyeceğiz" denildi.

"Ultras" grubunun Türkiye maçında tribünde 13. ve 14. bloklarda yer alacağı belirtilen açıklamada, "Bu maçın önemi çok büyük. Takımımızı itmek için her şeyimizi vereceğiz" diyerek taraftarlara çağrıda bulunuldu.

Harkov'da milli maç öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.







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