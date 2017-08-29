Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Liverpool ile Leipzig, Keita'nın transferi konusunda anlaştı. 22 yaşındaki Gineli milli futbolcu, anlaşma doğrultusunda, 1 Temmuz 2018'den itibaren Liverpool formasını giyecek.

Liverpool, Keita'nın bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transfer maliyetinin, 2015 yazında Christian Benteke için ödenen 46,5 milyon euro'luk kulüp rekorunu kıracağını öne sürdü.

Gine Milli Takımı formasını 24 kez giyen Keita, 2016 yazında transfer olduğu Leipzig'de çıktığı 35 maçta 9 gol attı.

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Naby Keita

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