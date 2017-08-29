FUTBOL
Galatasaray'da transfer gündemi
29 Ağustos 2017 Salı, 13:14:00 | Güncelleme: 13:24:21
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Hürriyet'e göre Galatasaray’ın 72 saatlik transfer dosyası... Avrupa’da transferin kapanmasına sadece 3 gün kalırken Cimbom’un ’operasyonlarının’ sayısı da bir hayli fazlalaştı.
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Kadrosuna toplamda 7 futbolcu katan ve Süper Lig’e ilk 3 haftada çok iyi bir giriş yapan sarı kırmızılılarda, yönetim Kwadwo Asamoah dışındaki hamlelere ‘fırsat transferi’ niteliğinde bakıyor.
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1) Aslan’a Asamoah için müjdeli haber Spinizzola’dan geldi. Geçen yıl Atalanta’ya kiralanan Spinizzola, “Hayalimde Juve var” deyip Atalanta’ya veda etti.
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G.Saray ile anlaşan Asamoah’a, “Sol bek alalım, sana izin vereceğiz” diyen Juve’nin artık Ganalıya onay vermesi bekleniyor. Arsenal’den Gibbs de ‘cepte’ tutuluyor.
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2) G.Saray için Arda, ‘fırsat transferi’ konumunda... Arda’nın menajeri Ahmet Bulut, İspanya’ya gitti.
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Arda için Avrupa’dan sürpriz hamle olmaz ve bugüne kadar kiralama teklifine soğuk bakan Barcelona finalde karar değiştirirse Aslan, eski kaptanını alacak. Bu olayın gerçekleşme ihtimali de çok ama çok düşük...
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3) Manchester City, Denayer’in, “Galatasaray’a gideceğim” inadına karşın kiralama izni vermedi. Ancak Denayer de, gelen diğer teklifleri kabul etmedi.
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City, “Bonservisle verelim” dese de G.Saray’ın böyle bir düşüncesi yok. Kulübünü ikna etme çabasında ısrarcı olan Denayer, bunu başarırsa kiralanacak.
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4) Sinan Gümüş’ün ayrılma ihtimaline karşın gündeme alınan Welliton’dan bir pürüz nedeniyle vazgeçildi.
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Kayserispor’la kontratı olmasına rağmen ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Welliton’un alacakların yatırıldığı Galatasaray’a tebliğ edilince transfer hamlesinden vazgeçildi.
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5) Benfica, Hamburg, Sampdoria ve Fiorentina, Sinan Gümüş’e talip olduklarını Galatasaray’a iletse de bu noktada da sorun var.
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Sinan için menajerler teklifler olduğunu belirtiyor ama yönetim, halen masada resmi bir teklifin olmadığına dikkat çekiyor. Teklifler resmiyete dökülürse genç oyuncu için masaya oturulacak.
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6) Linnes'in yüksek performansının üstüne, Kwadwo Asamoah’ı da kadrosuna katmak için geri sayıma geçen Galatasaray, Lionel Carole’de formülü buldu.
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Oyuncunun kiralık da olsa başka bir kulüpte şans bulup oynaması isteniyor. Carole’ün menajeri Türkiye, Fransa ve İngiltere’de oyuncusuna kulüp bakıyor.
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7) G.Saray’da Tudor’un kadro dışı bıraktığı 5 ismin maliyetinden kurtulma hedefi var. “İdmana çıkıp para alırız” düşüncesiyle hareket eden Hakan, De Jong, Cavanda, Umut Gündoğan ve Endoğan için teklif gelmesi bekleniyor.
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Teklif alınmasa dahi oyuncularla anlaşılıp minimum zararla sözleşme feshedilmesi planlanıyor.