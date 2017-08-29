ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray'da transfer gündemi

29 Ağustos 2017 Salı, 13:14:00

  • 1 Galatasaray'da transfer gündemi
    1 | 16

    Hürriyet'e göre Galatasaray’ın 72 saatlik transfer dosyası... Avrupa’da transferin kapanmasına sadece 3 gün kalırken Cimbom’un ’operasyonlarının’ sayısı da bir hayli fazlalaştı.

  • 2 Galatasaray'da transfer gündemi
    2 | 16

    Kadrosuna toplamda 7 futbolcu katan ve Süper Lig’e ilk 3 haftada çok iyi bir giriş yapan sarı kırmızılılarda, yönetim Kwadwo Asamoah dışındaki hamlelere ‘fırsat transferi’ niteliğinde bakıyor.

  • 3 Galatasaray'da transfer gündemi
    3 | 16

    1) Aslan’a Asamoah için müjdeli haber Spinizzola’dan geldi. Geçen yıl Atalanta’ya kiralanan Spinizzola, “Hayalimde Juve var” deyip Atalanta’ya veda etti.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Galatasaray'da transfer gündemi
    4 | 16

    G.Saray ile anlaşan Asamoah’a, “Sol bek alalım, sana izin vereceğiz” diyen Juve’nin artık Ganalıya onay vermesi bekleniyor. Arsenal’den Gibbs de ‘cepte’ tutuluyor.

  • 5 Galatasaray'da transfer gündemi
    5 | 16

    2) G.Saray için Arda, ‘fırsat transferi’ konumunda... Arda’nın menajeri Ahmet Bulut, İspanya’ya gitti. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000