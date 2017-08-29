Kaleci Harun için Bursaspor'a resmi teklif yok

Bu sezon kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni´den dilediği verimi alamayan Fenerbahçe´nin Bursaspor´un file bekçisi Harun Tekin´i gündemine alarak teklif yaptığı iddia edildi. Bursaspor Kulübü yetkilileri ise, Milli kaleci için resmi bir teklif gelmediğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig´in en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Harun Tekin, 2010-11 sezonunda geldiği Bursaspor´da 120 maça çıktı. 8 sezondur Bursaspor formasını terleten deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.

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Harun Tekin