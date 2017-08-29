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Hatem Ben Arfa
FUTBOL

Ben Arfa, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği PSG'li Ben Arfa'nın İstanbul'a geleceği açıklandı

29 Ağustos 2017 Salı, 15:57:03 Güncelleme: 15:58:00

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Hatem Ben Arfa için en istekli kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledi. Transfer döneminin ilk günlerinden bu yana ismi Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa için flaş açıklama geldi. Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, oyuncunun Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Fransa basınına takımdan göndermek istedikleri Ben Arfa için konuşan Henrique, "Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" ifadelerini kullandı. (Sporx)

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