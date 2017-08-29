Hikmet Karaman: "Brezilya'da bir futbolcu ile görüşüyoruz''

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Hikmet Karaman, 9 puana rağmen eksik yanlarının göze çarptığını dile getirdi. Türkiye'de takımların kamplara hazır gidemediğini kaydeden Karaman, "Bunları oyuncularımızla konuşarak geliştiriyoruz.

Türkiye'de takımlar maalesef kamplara hazır gidemiyor. Gelenler, gidenler oluyor. Bir takım halinde kampa gidip hazırlanarak dönememek takımın balansını bozuyor. Bizim de bakıldığında eksikliklerimiz var. Bunları gidermek zorundayız. İlk 3 hafta yendik ama eksikliklerimiz var ve bunları da biliyoruz. Pozisyon oyuncu eksikliğimiz var.

Bu eksikliğimizi gidererek var olan oyuncularımızı da geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Biz kendi adımıza çıtayı yukarı çekmemiz lazım" dedi.

Kaliteli ve deneyimli ayaklara sahip oyuncuların bulunduğu TFF 1. Lig'de hedeflerinin bir an önce Süper Lig'e çıkmak olduğunu ifade eden Karaman, transferde 10 numara oyuncu arayışının sürdüğünü dile getirerek, "Başkanımız bu konuyu yakından takip ediyor. Brezilya'da temasta olduğumuz menajer aracılığı ile bir oyuncu ile görüşüyoruz. Konyasporlu Halil İbrahim'i de renklerimize kattık" şeklinde konuştu.

Kweuke'nin çok değerli bir futbolcu olduğunu söyleyen Karaman, "Kweuke ile Gençlerbirliği maçında bir tatsızlık yaşamıştık. Bunlar olabilir. Oyuncumuz çok değerli. Çok duygusal bir oyuncu. Takımda gençlerin hakkını korumaya çalışır. Mutlaka performans eleştirilebilir. Onlara sahip çıkıp bu geçiş süresince oyuncunun performansının artmasını bekleyeceğiz. Oyuncuların kafasını tekliflerle karıştırıyorlar. Kweuke'de bu süreci en kısa sürede atlatacaktır" ifadelerini kullandı.

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