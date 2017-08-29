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Emre Mor
FUTBOL

Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı!

Emre Mor imzayı attı!

Borussia Dortmund'la yollarını ayıran Emre Mor, LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu

29 Ağustos 2017 Salı, 17:06:44 Güncelleme: 17:09:45

Milli futbolcu Emre Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcunun imza atarken çekilen fotoğrafı İspanyol basınında yayınlandı. Faro de Vigo gazetesinin internet sitesinden verdiği haberde, üzerinde Celta Vigo takımının tişörtü olan Emre Mor'un yeni sözleşmesine imza attığı görüldü. 

Ayrıca gazetenin yayınladığı ve kulüp binası önünde çekilen bir videoda ise Celta Vigo forması giyen ve elinde takım atkısını tutan Emre'nin fotoğraf için poz vermesi dikkati çekti. 

20 yaşındaki Emre'nin, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attığı ileri sürüldü. Celta Vigo Kulübünün ilerleyen saatlerde transferi resmi olarak duyurması bekleniyor. 

Celta Vigo Kulübü kaynaklarından alınan bilgilerde, Emre'nin bu akşam Vigo'dan ayrılarak A Milli Takım'ın İstanbul'daki kampına katılacağı, basına tanıtımının ise gelecek haftaya bırakılacağı belirtildi. İspanyol basını, Celta Vigo'nun Emre'nin transferi için Borussia Dortmund Kulübüne 12,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    Bizimkiler kesin verememiştir. 12.5 milyon euro,giderler 33 yaşında futbolcu alırlar. aziz başkan istifa
  • Misafir 9 dakika önce
    vigo nedir ya...olmadı bu transfer daha iyi bir takımı hakediyor
  • Misafir 13 dakika önce
    bir hüsran daha
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