FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017) - Van Persie gidiyor mu?
Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017)
29 Ağustos 2017 Salı, 23:58:40 | Güncelleme: 30 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:39:52
-
1
1
|
17
FENERBAHÇE'DEN VAN PERSIE KARARI
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, sakat olduğu için Ankara’ya götürülmeyen Robin Van Persie’nin, Milli Takım kampındaki görüntülerinin sırrı ortaya çıktı...
-
2
2
|
17
Hollandalı’nın idmanda attığı gollerden oluşan videonun pazarlama amaçlı servis edildiği öğrenilirken, Kanarya, zararına da olsa RvP’yi satmak istiyor.
-
3
3
|
17
Büyük umutlarla gelmişti Fenerbahçe’ye... 12 Temmuz 2015’te RVP’yi taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptığında binlerce taraftar, havaalanına akın etmişti. “Dillere destan” bir törenle 4 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı için, güzel başlayan macera oldukça hüzünlü devam etti.
-
4
4
|
17
Önce Pereira ile yıldızı barışmadı, bitmek bilmeyen sakatlıklar yaşadı... Aykut Kocaman’ın gelişi, RVP için de bir umut ışığıydı fakat yine beklenen olmadı.
-
5
5
|
17
Fenerbahçe, bu sezon şu ana kadar 7 resmi maça çıkarken, Hollandalı yıldız bunların sadece 3’üne 11’de başladı. Son olarak omuz bağlarındaki yırtık sebebiyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmayan RvP’nin milli takım kampındaki görüntüleri şaşkınlık yaratmıştı.
-
6
6
|
17
MAAŞINDA İNDİRİM YAPACAK
RvP’nin sağlı-sollu gelen ortalara yaptığı jeneriklik vuruşlardan oluşan video, geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşerken, bu görüntülerin pazarlama amaçlı olduğu ortaya çıktı. Adı uzun bir süredir Feyenoord’la anılan Robin van Persie’nin, bu transferin gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiği ve oynama ihtimali düşük olsa da milli takım kampına katılıp antrenmanlara çıktığı ifade edildi.
-
7
7
|
17
Gerek Fenerbahçe gerekse de oyuncu, ayrılık konusunda hem fikir olurken, Hollandalı yıldız, mili arada Feyenoord yetkilileriyle transfer görüşmesi yapacak ve maaşında indirim yapmayı kabul ettiğini karşı tarafta iletecek.
-
8
8
|
17
RvP defterini artık kapatmak isteyen Kanarya ise şartlar ne olursa olsun zarar da edilse Van Persie’ye gelen teklifi kabul etmeyi planlıyor.
-
9
9
|
17
SAĞ KANADA 3, FORVETE 1 AY
Fenerbahçe, orta sahanın yanı sıra sağ kanada ve forvete takviye yapmak istiyor.
-
10
10
|
17
Sağ kanat için Nabir Dirar’a alternatif yaratmak isteyen Kanarya’nın, Valencia forması giyen Fabian Orellana için girişimde bulunacağı öğrenildi.
-
11
11
|
17
Sarı-Lacivertliler, Van Persie’nin ayrılması durumunda ise santrfora da 1 takviye yapacak.
-
12
12
|
17
Bu bölge için adı geçen isimler ise Anderlecht’ten Lukasz Teodorczyk, Zenit’ten Artem Dzyuba ve Everton’dan Oumar Niasse.
-
13
13
|
17
PSG SPORTİF DİREKTÖRÜ HENRIQUE: BEN ARFA İÇİN EN İSTEKLİ TAKIM FENERBAHÇE
Josef de Souza’nın 11.5 milyon Euro karşılığında West Bromwich Albion’a gitmesinin ardından Fenerbahçe’de transfer hareketliliği yeniden yaşanmaya başladı. Sambacı’nın satışından kaynak yaratan Sarı-Lacivertliler, buradan gelen parayla eksik bölgeleri takviye etmeyi planlarken; hedefteki ilk isim Hatem Ben Arfa.
-
14
14
|
17
Sarı-Lacivertliler, uzun bir süredir istediği Fransız yıldızın işini bir an evvel bitirmek isterken, PSG Sportif Direktörü Antero Henrique, F.Bahçeliler’i heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Henrique, “Fenerbahçe, Ben Arfa için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir’in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye’ye gidecek ve son bir karar verecek” ifadelerini kullandı.
-
15
15
|
17
FORVET TRANSFERİ YAPILACAK
Fenerbahçe'nin Zenit ile Neto için yaptığı görüşmelerde gündeme gelen Artem Dzyuba transferine Aykut Kocaman onay verdi.
-
16
16
|
17
Aykut Kocaman'ın listesinde olan bir diğer forvet ise Anderlecht forması giyen Lukasz Teodorczyk...
-
17
17
|
17
Lukasz Teodorczyk'i satabileceğini Fenerbahçeli yetkililere ileten Belçika ekibi Anderlecht, bonservis pazarlıklarını 15 Milyon Euro'dan başlattı.