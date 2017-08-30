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Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017) - Van Persie gidiyor mu?

Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017)

29 Ağustos 2017 Salı, 23:58:40

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017)
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    FENERBAHÇE'DEN VAN PERSIE KARARI

    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, sakat olduğu için Ankara’ya götürülmeyen Robin Van Persie’nin, Milli Takım kampındaki görüntülerinin sırrı ortaya çıktı... 

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017)
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    Hollandalı’nın idmanda attığı gollerden oluşan videonun pazarlama amaçlı servis edildiği öğrenilirken, Kanarya, zararına da olsa RvP’yi satmak istiyor.

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017)
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    Büyük umutlarla gelmişti Fenerbahçe’ye... 12 Temmuz 2015’te RVP’yi taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptığında binlerce taraftar, havaalanına akın etmişti. “Dillere destan” bir törenle 4 yıllık sözleşmeye imza atan Hollandalı için, güzel başlayan macera oldukça hüzünlü devam etti.

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  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017)
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    Önce Pereira ile yıldızı barışmadı, bitmek bilmeyen sakatlıklar yaşadı... Aykut Kocaman’ın gelişi, RVP için de bir umut ışığıydı fakat yine beklenen olmadı. 

  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017)
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    Fenerbahçe, bu sezon şu ana kadar 7 resmi maça çıkarken, Hollandalı yıldız bunların sadece 3’üne 11’de başladı. Son olarak omuz bağlarındaki yırtık sebebiyle Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmayan RvP’nin milli takım kampındaki görüntüleri şaşkınlık yaratmıştı.

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