Fenerbahçe transfer haberleri (30 Ağustos 2017) - Van Persie gidiyor mu?

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Sarı-Lacivertliler, uzun bir süredir istediği Fransız yıldızın işini bir an evvel bitirmek isterken, PSG Sportif Direktörü Antero Henrique, F.Bahçeliler’i heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Henrique, “Fenerbahçe, Ben Arfa için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir’in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye’ye gidecek ve son bir karar verecek” ifadelerini kullandı.