Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan, Asamoah, Denayer

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Sol bek takviyesi için uzun süredir girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, hem Juventus hem de Kwadwo Asamoah ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Cim Bom sadece İtalyan kulübünün, yedek sol bek almasını bekliyordu.