FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan, Asamoah, Denayer
Uçaklar Galatasaray için yine havalanıyor!
30 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:58:01 | Güncelleme: 12:24:05
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Transfer döneminin tartışmasız şampiyonu Galatasaray, üçüncü hava harekâtına hazır!
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İlk sortide Maicon, Gomis ve Belhanda’yı, ikinci sortide Mariano, Ndiaye, Fernando ve Feghouli’yi getiren Sarı- Kırmızılılar, 3 yıldız için daha havalanıyor.
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Bu kez Galatasaray uçakları, Juventus’tan Kwadwo Asamoah, Manchester City’den Jason Denayer ve Barcelona’dan Arda Turan’ı getirecek.
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Galatasaray Yönetimi, bu 3 oyuncunun transferinde de çok önemli aşama kaydetti.
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İşte şampiyonluk kadrosunun son parçaları olması beklenen bu isimler hakkındaki son gelişmeler...
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Galatasaray camiasında son günlerde Arda Turan’ı en çok isteyen isim kulüp başkanı Dursun Özbek...
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30 yaşındaki futbolcuyu pastanın kreması olarak düşünen Özbek, uzun süredir milli yıldızla temas halinde. İspanyol kulübü Barcelona’nın satış listesine koyduğu isimlerden olan Arda’nın satın alma ve kiralanma opsiyonları üzerinde duruluyor.
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Galatasaray için işi bonservisle halletmek kolay görünmese de, satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulabilir. Özbek, bu transfere çok önem veriyor ve Arda’nın ligin kaderini değiştireceğine inanıyor.
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Sol bek takviyesi için uzun süredir girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, hem Juventus hem de Kwadwo Asamoah ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Cim Bom sadece İtalyan kulübünün, yedek sol bek almasını bekliyordu.
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Siyah-Beyazlılar bu doğrultuda çok ciddi adımlar attı. Büyük ihtimalle Atalanta’da kiralık olarak forma giyenoyuncusu Spinazzola’yı geri getirecek olan Juve, bu işlem gerçekleşir gerçekleşmez, Asamoah’ın Galatasaray’a transferine izin verecek.
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Tudor, sol bek olarak alınacak 28 yaşındaki oyuncuyu zaman zaman orta alanda da kullanmayı düşünüyor. İlk 3 hafta itibariyle parmakla gösterilen bir performans ortaya koyan Galatasaray’da, zaman zaman savunmada yapılan bireysel hatalar dikkat çekiyor.
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Özellikle Serdar Aziz ilk 11’de zayıf halkalardan biri olarak görülüyor.
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Sivas maçında da sakatlıklar yaşayan Serdar’ın sezon içinde takımı yalnız bırakma ihtimaline karşın, Jason Denayer takviyesine artık olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor. Tudor’un bu konuda yönetime rapor sunduğu ve Belçikalı savunmacının mutlaka alınmasını istediği öğrenildi. Cim Bom, oyuncuyu kiralamak için her yolu deniyor. (Fanatik)