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FUTBOL

Galatasaray transfer haberleri: Arda Turan, Asamoah, Denayer

Uçaklar Galatasaray için yine havalanıyor!

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:58:01

  • 1 Uçaklar Galatasaray için yine havalanıyor!
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    Transfer döneminin tartışmasız şampiyonu Galatasaray, üçüncü hava harekâtına hazır!

  • 2 Uçaklar Galatasaray için yine havalanıyor!
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    İlk sortide Maicon, Gomis ve Belhanda’yı, ikinci sortide Mariano, Ndiaye, Fernando ve Feghouli’yi getiren Sarı- Kırmızılılar, 3 yıldız için daha havalanıyor.

  • 3 Uçaklar Galatasaray için yine havalanıyor!
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    Bu kez Galatasaray uçakları, Juventus’tan Kwadwo Asamoah, Manchester City’den Jason Denayer ve Barcelona’dan Arda Turan’ı getirecek.

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  • 4 Uçaklar Galatasaray için yine havalanıyor!
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    Galatasaray Yönetimi, bu 3 oyuncunun transferinde de çok önemli aşama kaydetti.

     

  • 5 Uçaklar Galatasaray için yine havalanıyor!
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    İşte şampiyonluk kadrosunun son parçaları olması beklenen bu isimler hakkındaki son gelişmeler...

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