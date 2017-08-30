Spor dünyasından '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları

Spor camiasında federasyonların ve kulüplerin, internet sitelerinden yayımladıkları 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları şöyle

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDA YER ALAN 30 AĞUSTOS MESAJI ŞÖYLE:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle 'Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi' olan 30 Ağustos Zaferi'nin 95'inci yıl dönümünün kıvancını yaşıyoruz. Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutluyor, bu vesile ile bize bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz."



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. Yıl dönümü sebebiyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."



TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU'NDA YER ALAN 30 AĞUSTOS MESAJI ŞÖYLE:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zaferi bize armağan eden başta Cumhuriyetimiz'in kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm dava arkadaşlarını, gazilerimizi ve bağımsızlık mücadelesine katılan bütün kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."



GALATASARAY İSE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN KONUYLA ALAKALI ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bugün, binlerce kahramanımızın; ulusumuzun birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını feda ettiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 95. Yıl dönümü.

Bu yüzden zaferlerle dolu Türk tarihinde 30 Ağustos'un yeri ve önemi her zaman bambaşka olacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak biz de bu büyük zaferin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."



FENERBAHÇE'DE KULUBÜN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ŞUNLARI PAYLAŞTI

"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir gururla kutluyoruz. Akıttıkları kan ve gösterdikleri büyük özveriyle bizleri tarih boyunca gururlandıracak, devletimizin kuruluşu ve devamlılığında en büyük pay sahibi olan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz."



FİKRET ORMAN: "30 AĞUSTOS MİLLETİMİZİ BİRLEŞTİREN BÜYÜK BİR ZAFERDİR"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise 30 Ağustos mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yılını kutladığımız bugün; milletimiz için gurur ve iftihar günüdür...

İstiklal mücadelemizi başarıya taşıyan, aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda milletimizi birleştiren büyük bir zaferdir.

30 Ağustos 1922'de milletimizi zafere ulaştıran birlik-beraberlik ve kardeşlik ruhuydu... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarken, milletimizin inanç ve kararlılığının her türlü sorunu çözmeye muktedir olduğunu da hatırlatmak isterim.

30 Ağustos'un övünç kaynağımız olmasını sağlayan En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş