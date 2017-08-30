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FUTBOL

Bursaspor'un transfer listesindeki Douglas, Benfica yolunda

Bursaspor'un kadrosuna katmak için bir süredir uğraştığı Douglas'ın Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma sağladığı öne sürüldü

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:53:32 Güncelleme: 14:47:35

Yeşil-beyazlı kulüp, bonservisi Barcelona'da bulunan 27 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Douglas'ı renklerine bağlamak için bir süredir görüşme halindeydi.

İspanya vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunan ve bu başvurunun sonucuna göre Bursaspor'a yanıtını vereceği açıklanan Douglas için Portekiz ekibi Benfica'nın da devreye girdiği bildirildi.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre, bir sezonluğuna kiralık olarak anlaşma sağlanan deneyimli oyuncunun imza için Lizbon'a gelmesinin beklendiği belirtildi.

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