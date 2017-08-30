ÖNE ÇIKANLAR
Borussia Dortmund Jeremy Toljan
FUTBOL

Borussia Dortmund, Jeremy Toljan ile sözleşme imzaladı

Hoffenheim'dan kadrosunda kattığı Alman futbolcu Jeremy Toljan ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:25:53 Güncelleme: 14:47:54

Transfer sezonun sona ermesine yakın Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, takıma son takviyeleri yapmaya devam ediyor. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Jeremy Toljan'u kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Alman futbolcu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Toljan, Almanya Milli Takımı'nın U16, U17, U19, U20, U21 ve 2016 Olimpiyatları kadrolarında da yer aldı.

  • borussia dortmund
  • Jeremy Toljan
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER