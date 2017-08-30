Borussia Dortmund, Jeremy Toljan ile sözleşme imzaladı

Transfer sezonun sona ermesine yakın Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, takıma son takviyeleri yapmaya devam ediyor. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Jeremy Toljan'u kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Alman futbolcu ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Toljan, Almanya Milli Takımı'nın U16, U17, U19, U20, U21 ve 2016 Olimpiyatları kadrolarında da yer aldı.

borussia dortmund

Jeremy Toljan