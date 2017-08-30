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FUTBOL

Josef de Souza'nın West Bromwich'e transferinde son durum

Josef de Souza transferi zora girdi!

Fenerbahçeli Josef de Souza'nın West Bromwich Albion'a transferi zora girdi. İngiliz temsilcisi, Paris Saint Germain'den Grzegorz Krychowiak'ı kadrosuna katmak üzere

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:59:06 Güncelleme: 15:00:30

Fenerbahçe önceki gün West Bromwich Albion'ın Josef de Souza için yaptığı 11,5 milyon Euro'luk teklifini kabul etmişti.

Brezilyalı futbolcu menajeri aracılığıyla İngiliz temsilcisiyle görüşme halindeydi. Ancak Premıer Lig temsilcisi Paris Saint Germain'den Grzegorz Krychowiak'ı kadrosuna katmaya çok yakın görünüyor.

Bu transferin resmen bitmesi halinde Josef'in transferi de zora girmiş olacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 16 dakika önce
    Hiç şaşırmadım Fenerbahçe Yönetimi şimdiye ne kadar hangi işi doğru yaptıki..
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