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Kieran Gibbs, West Bromwich Albion'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion, Arsenal'da forma giyen sol bek Kieran Gibbs'i kadrosuna kattı

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:15:46 Güncelleme: 15:40:04

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Gibbs ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve bu sezon takımda 3 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, West Bromwich Albion, Kieran Gibbs için Arsenal'e 7 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda 10 maçta forma giyen Gibbs, altyapısından yetiştiği Arsenal'da ise 229 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

  • Arsenal
  • West Bromwich Albion
  • Kieran Gibbs
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