A Milli Takım'dan Ukrayna Mesaisi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Riva'daki tesislerde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları belirtildi.

Tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştığı, kampa bugün katılan Emre Mor'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Milli takım, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde özel uçakla Ukrayna'ya gidecek.

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