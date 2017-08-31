Pierre Webo Habertürk'e konuştu

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan, son olarak ise Osmanlıspor’da oynayan Pierre Webo, özellikle Türk Milli Takımı ve kadroda yer alan oyuncularla ilgili olarak Habertürk'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Kamerunlu yıldızın sözleri: ''Türk futbolunda sorunlar hep saha üzerinden konuşuluyor ama aslında sahanın dışında. Türk futbolunda mantalite sorunu var. İzlanda, İrlanda, Avustralya gibi ülkelerde Türkiye’de olmayan ne var? Onların gidebildiği Dünya Kupası’na Türkiye nasıl gidemez?''
''EGO'YU BİR KENARA BIRAKSINLAR''
Futboldan ziyade psikolojik bir sorun var Milli Takım’da. Eğer Türk oyuncular egolarını, kişiliklerini bir kenara bırakıp hakikaten Milli Takım’da olduklarının bilinciyle oynarlarsa çok büyük işler yapabilirler. Milli formayı giy, armayı öp ve çıkıp savaş. O zaman görürsün sahada neler olacağını. Biz Kamerun’da başarılı olduğumuzda bunu yaptık.” Webo, Türkiye’nin yetenekli oyunculara sahip olduğunu da belirterek, “Emre Mor mesela. Messi tarzında bir oyunu. Bire bir baktığınız zaman çok iyi takım. Ama bakıyorsun ‘dönmeyeceğim’ diyen oyuncular oluyor, Arda ‘bıraktım’ diyor. Türkiye’yi bu şekilde görmek beni üzüyor. Milli Takım’ı da kulüp takımları gibi sevmek lazım” ifadesini kullandı.
''DROGBA, ‘DİNLENİRİZ DİYE GELDİK’ DEDİ AMA...''
Süper Lig’in zorluğuna da değinen Webo, bu konuyla ilgili Drogba’yla yaşadığı ilginç bir diyaloğu da şöyle anlattı: “Drogba ilk geldiğinde bana ‘Buraya sakin oluruz, biraz dinleniriz diye geldim ama bu lig ne biçim lig. Bütün maç iki tane adam arkamda. Bir de topu benden aldıklarında bütün stat coşuyor. Karşı takım gol atmış gibi oluyor, inanılmaz bir heyecan ve coşku var’ dedi.”
''FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLÜYORUM''
Geçen sezonu Osmanlıspor’da tamamlayan ve şu an boşta olan Webo, futbol hayatına Türkiye’de devam etmek istediğini söyledi. F.Bahçe günlerini unutamadığını ve Kanarya’dan teklif beklediğini belirten Kamerunlu, “Fenerbahçe’yi çok özlüyorum. Orada adeta aile gibi olmuştuk. Oynadığım kulüplerde en büyük başarıları elde ettiğim kulüp oldu Fenerbahçe. çok özel zamanlar geçirdik. Aynı zamanda zor zamanlar da geçirdik. Tüm bu sebeplerden dolayı hem Kadıköy’ü hem de Samandıra’yı çok özlüyorum. Umarım bir gün Fenerbahçe’ye dönerim” diye konuştu.
'' VOLKAN DEMİREL TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ''
Webo, sezona kötü başlayan ve yediği hatalı gollerle Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çeken Volkan Demirel ile vatandaşı Carlos Kameni’ye destek verdi. İki isme de çok güvendiğini belirten Kamerunlu, “Özgüvenlerini geri kazanarak bu dönemi atlatacaklarına inanıyorum. Volkan bana göre Türkiye’nin en iyi kalecisi. Kameni de çok iyi ve büyük bir kaleci. Birkaç maç üst üste kazanınca o kötü hava dağılacaktır” dedi.
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