''Kwadwo Asamoah, Galatasaray'da''

Galatasaray sol kanadını Juventus'un Ganalı yıldızıyla güçlendirdi.

DHA'nın haberine göre, uzun süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması sonrası 4 yıllık anlaşma sağlandı. Ganalı futbolcuya bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro verilirken, Juventus'a da 4.7 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.



28 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.

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Kwadwo Asamoah