Luis Nani Lazio ile anlaştı

Fenerbahçeli eski yıldız Luis Nani önümüzdeki sezon Serie A'da top koşturacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nani'nin transferi konusunda Valencia ile anlaşıldığı ve İtalya'ya gelen 30 yaşındaki Portekizli futbolcunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de 2015-2016 sezonunda forma giyen Nani, geçen sezon Valencia'da 25 lig maçında 5 gol atmıştı.

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