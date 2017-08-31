Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2017-2018

17 Haziran 2017 tarihinde başlayan transfer döneminde sona gelindi. Futbolseverler, transfer döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2017 Transferler ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2017-2018

2017-2018 sezonunda 5 büyük ligin transfer dönemi 31 Ağustos (bugün) itibariyle sona erecek. Türkiye'de ise transfer dönemi TFF'nin açıkladığı takvime göre 8 Eylül'de sona erecek.

Futbolda 2'nci transfer transfer ve tescil dönemi ise 4-31 Ocak 2018 tarihlerinde olacak.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor