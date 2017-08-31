Ersun Yanal'dan Onur Kıvrak'a özel terapi

A Milli Takım kadrosu dışında kalan Onur Kıvrak için özel terapi uygulanıyor...

A Milli Futbol takımının yeni Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de Hırvatistan ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmalarının kadrosuna Trabzonspor takım kaptanı kaleci Onur Kıvrak'ı davet etmemesi sonrasında tecrübeli kaleciye hocası Ersun Yanal, yaşanan süreçten etkilenmemesi için moral veriyor. Başaralı eldivene takım arkadaşları da destek oluyor.

Milli takımların U-17, U-18, U-19, U-21 ve A takım kadrolarına sakatlık sorunu yaşamadığı dönemlerde düzenli olarak çağrılan Onur Kıvrak'ın iyi bir performans ile başladığı yeni sezonda A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna alınamaması farklı yorumların yapılmasına neden olurken, başta Trabzonspor yönetimi ve Teknik Direktör Ersun Yanal, oluşan farklı ortamdan oyuncusunun etkilenmemesi için terapi uyguluyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, başarılı kalecinin, motivasyon bozukluğu içine girmemesi için büyük bir özen gösteriyor. Deneyimli teknik adam, milli arada Onur ile özel görüşmeler yaparak, oyuncusunun motivasyonunu üst seviyeye çıkarmaya çalışacak.

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